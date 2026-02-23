BAHIA

Ônibus tomba e deixa ao menos oito feridos na BR-116

Caso foi registrado em Irajuba, no centro-sul do estado

Maysa Polcri

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 14:58

Acidente com ônibus de viagem na BR-116 Crédito: Divulgação/PRF

Um ônibus de viagem tombou na madrugada desta segunda-feira (23), na BR-116, na altura da cidade de Irajuba, no centro-sul da Bahia. O acidente deixou ao menos oito pessoas feridas, sendo uma em estado grave, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As outras sete vítimas tiveram ferimentos leves. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. O veículo ficou atravessado na pista após o acidente, e o km 597 da rodovia precisou ser interditado por volta das 3 horas.

A reportagem entrou em contato com a Rota Transportes, empresa responsável pelo ônibus de viagem, mas não obteve retorno sobre o acidente até esta publicação. O espaço segue aberto.

Entre as rodovias federais que cortam a Bahia, a BR-116 foi a que registrou o maior número de acidentes entre janeiro e novembro do ano passado, sendo 821 acidentes e 98 mortes. A via aparece à frente da BR-324, a mais movimentada do estado, que teve 805 acidentes e 54 óbitos.

