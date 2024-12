RMS

Ônibus voltam a circular em localidades de Lauro de Freitas após caso de violência

Três pessoas foram mortas e mulher foi feita refém

O transporte nas localidades de Praça de Arcanja e Chafariz, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), voltou ao normal no final da tarde desta segunda-feira (30), segundo o Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos (Sindmetro). A circulação de ônibus nas regiões havia sido suspensa depois de um episódio de violência que teve três homens mortos e uma mulher feita refém, no domingo.

Depois do crime, ainda ontem, os ônibus pararam de circular. O presidente do Sindmetro, Mário Cléber, disse que a decisão de voltar seguiu um acordo com a empresa Expresso Vitória. "A situação já se resolveu, então retomamos às ruas conforme acordado", acrescenta.