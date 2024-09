SALVADOR

Ônibus voltam a circular em Sussuarana após grupo tentar atear fogo em coletivo

Grupo efetuou disparos de arma de fogo na Av. Ulysses Guimarães, via principal da região

Os ônibus voltaram a circular no bairro de Sussuarana, em Salvador, depois do trânsito ter sido interrompido no início da manhã desta quarta-feira (11).