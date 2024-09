VIOLÊNCIA EM SALVADOR

Ônibus voltam a circular em Sussuarana após incêndio

Coletivo do Sistema Integra foi incendiado na noite de quinta-feira (12)

Os ônibus voltaram a circular no bairro de Sussuarana, em Salvador, por volta das 7h30 da manhã desta sexta-feira (13). A informação foi confirmada pela Secretaria de Mobilidade (Semob), que autorizou o retorno do serviço aos rodoviários. Este é o sexto ônibus incendiado em 2024.

A suspensão aconteceu após um coletivo da linha 1246 - Patamares x Estação Pirajá via Gal Costa ter sido incendiado por volta das 21h da quinta-feira (12) . Homens armados atearam fogo no veículo quando passava pela Avenida Gal Costa. Ninguém ficou ferido, mas moradores relataram uma intensa troca de tiros.

A reportagem procurou a Polícia Militar, para saber se houve reforço no policiamento da região, e aguarda retorno.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários, sete homens armados obrigaram o motorista a parar o carro e fizeram todos os passageiros descerem do veículo. Eles usaram gasolina para atear fogo no veículo. Havia cerca de 10 passageiros dentro do coletivo.