TRANSPORTE PÚBLICO

Ônibus voltam a circular normalmente em Tancredo Neves

Os ônibus voltaram a circular no bairro do Tancredo Neves após ficarem algumas horas com o itinerário alterado, na manhã desta segunda-feira (19). Segundo a Secretaria Municipal da Mobilidade (Semob), o policiamento foi reforçado e por isso o serviço foi retomado.