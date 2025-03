SALVADOR

Ônibus voltarão a circular em Fazenda Coutos nesta sexta-feira (7)

Operação na região foi interrompida na última terça-feira (4) após uma operação policial resultar em 12 mortes

O acesso dos ônibus na região de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, será retomado nesta sexta-feira (7), a partir das 9h. A suspensão ocorreu após a morte de 12 suspeitos durante uma ação da polícia, na terça-feira (4). As informações são da Secretaria de Mobilidade (Semob). >

Atualmente, os coletivos operam até a entrada de Fazenda Coutos até Vista Alegre, sem entrar no final de linha. Cinco linhas foram afetadas. São elas: 1638 (Fazenda Coutos X Ribeira), 163800 (Ribeira Via Lg. Paixão X Faz. Coutos), 1673 (Iguatemi X Fazenda Coutos), 1568 (Barra X Faz. Coutos/Vista Alegre) e 1533 (Fazenda Coutos X Lapa). >

Na última terça-feira, uma troca de tiros entre suspeitos e agentes da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) terminou com 12 mortos na localidade Theotônio Vilela, em Fazenda Coutos. A ação ocorreu durante uma intervenção da PM-BA na localidade, com agentes da Rondesp. >

Nos dias anteriores, a região registrou confrontos entre integrantes do Bonde do Maluco (BDM) e do Comando Vermelho, que tentavam tomar o controle do tráfico na localidade. Com a chegada da polícia, houve resistência e o tiroteio resultou nos 12 mortos.>