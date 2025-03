SUBÚRBIO

'Enfrentaram a polícia e por conta disso 12 tombaram', diz Jerônimo sobre mortos em Fazenda Coutos

Investigação será conduzida para verificar se houve possível 'exagero de policiais', acrescentou governador

Apesar de estarem em Fazenda Coutos, as localidades conhecidas como Madeirite e Theotônio Vilela têm atuação de facções distintas que entraram em confronto antes da ação policial que acabou com 12 mortos na tarde de terça-feira (4). Na primeira, o tráfico de drogas está na mão de ‘A Tropa’. Na segunda, onde os suspeitos foram mortos, há atuação histórica do Bonde do Maluco (BDM). Uma divisão geográfica que quase teve fim por conta de uma traição interna no BDM e da união da facção A Tropa com integrantes do Comando Vermelho (CV), como informa uma fonte policial.>