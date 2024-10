CELAS VASCULHADAS

Operação apreende celulares, drogas e armas brancas após revista em 165 celas no Conjunto Penal de Feira

Foram dois dias de ação na Operação Angerona no maior presídio da Bahia

A Operação Angerona, realizada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), revistou em dois dias 165 celas em seis pavilhões no Conjunto Penal de Feira de Santana, que é o maior da Bahia. Nesta terça (22), a unidade feminina da penitenciária foi alvo da ação policial.

As celas da unidade feminina abrigam cerca de 75 custodiadas, dentre elas duas líderes de grupos criminosos. Nenhum material ilícito foi encontrado no anexo feminino. Já em outros pavilhões, onde internos masculinos estão presos, foram apreendidos aparelhos celulares, porções de drogas, armas brancas improvisadas e uma serra.

Deflagrada na manhã desta segunda-feira (21), a Operação Angerona tem como o objetivo impedir a comunicação entre os internos e criminosos no lado externo do conjunto penal.

O Conjunto Penal de Feira de Santana é o maior da Bahia e tem mais de 1.900 internos, alojados em 11 pavilhões e 336 celas. Desde o início das ações, cerca de 1.174 custodiados já foram revistados, com as buscas realizadas nos seis pavilhões.

A Seap coordena a Operação Angerona por meio da Superintendência de Gestão Prisional (SGP), com a atuação do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (Geop/Seap), da Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas (Cmep), Grupo de Segurança Institucional (GSI) e a Coordenação de Monitoramento e Avaliação do Sistema Prisional (Cmasp).