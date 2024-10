OPERAÇÃO

Celulares, armas brancas e drogas são encontrados dentro de celas no Conjunto Penal de Feira de Santana

Mais de 40 celas da unidade prisional foram vasculhadas nesta segunda (21)

Da Redação

Publicado em 21 de outubro de 2024 às 11:38

Operação Angerona já fez mais de 40 buscas no Conjunto Penal de Feira Crédito: Divulgação / Seap

A polícia encontrou aparelhos celulares, armas brancas improvisadas e porções de drogas dentro de celas do Conjunto Penal de Feira de Santana na manhã desta sexta-feira (21). A apreensão faz parte da Operação Angerona, deflagrada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) para localizar materiais ilícitos no local.

Mais de 40 celas da unidade prisional foram vasculhadas nas primeiras horas da manhã. Todo material recolhido será periciado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O objetivo da operação, integrada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), Secretaria da Segurança Publica (SSP) e Ministério Público da Bahia (MP-BA), é impedir a comunicação entre internos do Conjunto Penal e suspeitos de crimes nas ruas de Feira de Santana e regiões circunvizinhas.

As buscas vão seguir com a atuação de policiais penais, policiais militares, equipes do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco/MP-BA), que realiza a preservação dos vestígios coletados, e o Grupo de Atuação Especial de Execução Penal (Gaep) do MP-BA, que acompanha a situação dos custodiados perante a Lei de Execuções Penais.

Eliminar a comunicação entre internos da unidade e suspeitos de crimes fora do Conjunto Penal Brasileiro estão entre os principais resultados a serem alcançados por meio da Operação Angerona, que contata com o apoio do corregedor-geral de Justiça do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), Roberto Maynard Frank.

Pela Seap, a operação é coordenada pela Superintendência de Gestão Prisional (SGP), com a atuação do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP), Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas (CMEP), Grupo de Segurança Institucional (GSI), a Coordenação de Monitoramento e Avaliação do Sistema Prisional (CMASP) e Policiais Penais Ordinários.