CRIME

Operação apreende mercadorias ilegais, drogas e carro clonado em Feira de Santana

Todas as apreensões ocorreram na última quarta-feira (21)

A Operação Conatus resultou na apreensão de mercadorias sem nota fiscal, drogas e na recuperação de um carro clonado. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram as ações em Feira de Santana, na última quarta-feira (21).

Por volta das 12h50, os policiais identificaram uma série de mercadorias sem nota fiscal no bagageiro de um ônibus interestadual que estavam fiscalizando. No veículo, que fazia o percurso de São Paulo (SP) até Custódia (PE), os agentes encontraram aparelhos celulares de última geração, tablets e outros eletrônicos de alto valor. As mercadorias foram apreendidas e enviadas à Receita Federal em Feira de Santana para os procedimentos legais, sendo o caso tratado como crime de descaminho.