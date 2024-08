APREENSÃO

PM apreende cinco armas durante Operação Força Total

Materiais foram encontrados em Salvador, Planalto e Ilhéus

Da Redação

Publicado em 23 de agosto de 2024 às 21:30

Armas apreendidas pela PM Crédito: Divulgação - Ascom/PM

A 30ª edição da ‘Operação Força Total’, realizada pela Polícia Militar (PM) em toda a Bahia, resultou na apreensão de cinco armas nesta sexta-feira (23). O material foi encontrado em Salvador, Ilhéus e Planalto.

Em Salvador, equipes da Rondesp localizaram um fuzil no bairro de Fazenda Coutos na manhã desta sexta-feira (23). De acordo com a PM, os militares faziam rondas na região quando foram informados sobre a presença de homens armados nas imediações da Rua Theotônio Vilela. Os policiais avistaram os criminosos, que dispararam contra a guarnição e fugiram para uma área de mata, deixando um fuzil calibre .762 com 10 munições. O material foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em Ilhéus, no sul do estado, um homem foi detido após ser encontrado com uma arma e munições na localidade do Alto da Gamboa. Ainda segundo a PM, uma guarnição da 68ª CIPM realizava uma incursão na região quando abordaram o suspeito. Durante a abordagem, os policiais teriam encontrado munições perto do homem que, ao ser questionado, informou a localização de uma arma enterrada em um terreno baldio. O material foi encaminhado para a 7ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), onde a ocorrência foi registrada.