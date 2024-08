SAÚDE MENTAL

Deolane revela diagnóstico de depressão: "estou me cuidando"

Ela contou que o primeiro diagnóstico foi há dois anos

Da Redação

Publicado em 23 de agosto de 2024 às 20:31

Deolane Bezerra Crédito: Reprodução/Record TV

A influenciadora Deolane Bezerra anunciou em suas redes sociais nesta sexta-feira (23) que está com depressão. Nos stories do Instagram, ela relata que descobriu o diagnóstico pela primeira vez logo após a morte do ex-companheiro Mc Kevin, mas na época ignorou. Em 2024, a ex-Fazenda foi em dois médicos que, segundo ela, diagnosticaram novamente a doença.

"Há uns dois anos, logo que aconteceu o acidente [do Kevin] eu fui diagnosticada com depressão. Na época eu não aceitei, ignorei, desmistifiquei a palavra que hoje assola tantas famílias por aí e continuei levando a vida, abraçando o mundo e fazendo tudo que poderia ter feito, aproveitando as oportunidades. Esse ano ela me mostrou que existe", contou.

Deolane também avisou que vai se afastar momentaneamente das redes sociais para cuidar da saúde mental. "Estou passando aqui para falar para vocês se cuidarem, porque eu estou me cuidando e estou bem", acrescentou.