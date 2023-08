Operação apreende quase 1 tonelada de drogas em Vitória da Conquista

Quase 1 tonelada de drogas foi apreendida na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A apreensão aconteceu em uma operação conjunta entre a Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite dessa quarta-feira (9).



A droga foi apreendida após abordagem a um caminhão Mercedes-Benz na BR-116. Segundo a PRF, o motorista conseguiu fugir da polícia, deixando a carga para trás. Ele ainda está sendo procurado.



Com o auxílio do cão policial K9 KALEU, os agentes procederam com uma minuciosa vistoria no caminhão, levantando suspeitas quanto ao seu conteúdo. Após uma averiguação detalhada do compartimento de carga, foi descoberto cerca de 960 kg de maconha e 36,3 kg de cocaína, distribuídos em 50 caixas que estavam escondidas entre materiais diversos.