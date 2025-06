CRIME

Operação de combate a roubo de cargas prende 18 suspeitos no sudoeste baiano

Ação conjunta da Polícia Civil e PRF apreende armas, veículos e mercadorias avaliadas em R$ 100 mil

Uma força-tarefa formada por agentes da Polícia Civil da Bahia e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou nesta quinta-feira (5) a Operação Piratas no Asfalto, que resultou na prisão de 18 pessoas acusadas de integrar quadrilhas especializadas em roubos de cargas na região sudoeste do estado. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Boa Nova, Manoel Vitorino e Poções. >

A operação foi conduzida pela 10ª Coorpin, com base em Vitória da Conquista, e pela Delegacia de Poções, contando com o reforço do Gaeco, órgão do Ministério Público estadual. O delegado Roberto Júnior, da Dirpin, destacou o sucesso da ação. "Mais de 200 policiais participaram desta operação que desarticulou um grupo criminoso importante. As investigações seguem para identificar outros envolvidos", afirmou. >