FRAUDE

Operador de esquema que desviou R$ 90 milhões de contas bancárias é preso em Feira de Santana

A ação foi realizada pelo Ministério Público estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco). As equipes também cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do investigado.