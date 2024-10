INSEGURANÇA

Orla de Salvador tem 705 ocorrências de roubo no 1º semestre deste ano

Não é à toa que a falta de segurança está afastando os esportistas da orla de Salvador. No primeiro semestre deste ano, foram 705 roubos, segundo a própria Polícia Civil. A Barra lidera o ranking, com 172 registros. Em seguida, o Rio Vermelho, com 161 casos. Ondina e Pituba contabilizam 95 e 64 registros, respectivamente. Logo após temos a Boca do Rio (54), Itapuã (50), Piatã (37), Amaralina (28), Costa Azul (11), Armação (12), Patamares (11) e, por fim, Pituaçu (07).

No início do mês de setembro, um corredor de rua foi esfaqueado durante um assalto no no Rio Vermelho. O celular não deixou de ser objeto cobiçado, mas os smartwatches – um relógio que pode chegar a R$ 8 mil – caíram no gosto dos ladrões.