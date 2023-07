”Os baianos estão cansados da omissão do governo estadual na segurança pública”, diz ACM Neto

Ex-prefeito de Salvador e presidente da Fundação Índigo, ACM Neto disse nesta quinta-feira (13) que a escalada da violência na Bahia é assustadora. “Somente esta semana, várias ocorrências trouxeram dor e sofrimento em nosso Estado”, afirmou ACM Neto, em suas redes sociais.



O ex-prefeito citou como exemplo a morte da estudante universitária Camila dos Santos, 23 anos, atingida por uma bala perdida na praça Lord Cochrane, que faz a ligação entre as avenidas Anita Garibaldi e Reitor Miguel Calmon, em pleno centro da capital baiana. “Ela (Camila Silva) foi brutalmente assassinada. No interior, a realidade não é diferente: uma criança de 10 anos foi assassinada em Juazeiro e uma família foi sequestrada em Jequié. Isso, inclusive, afeta a educação de crianças e jovens porque 46 escolas, somente em Salvador, foram obrigadas a suspender as aulas este ano por causa da violência”, disse ACM Neto.