CULTURA

OSBA apresenta concerto em homenagem a Belchior em Salvador

A Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta “Belchior Sinfônico” , uma homenagem ao cantor e compositor cearense Belchior . O concerto acontece no dia 30 de agosto (sexta-feira), às 20h , na Casa Rosa , no Rio Vermelho . Os ingressos para o evento serão vendidos pela plataforma Sympla a partir das 14h desta terça-feira (20/08) , pelos valores de R$80 (inteira) e R$40 (meia) no primeiro lote , R$100 (inteira) e R$50 (meia) no segundo lote .

A celebração orquestral à obra do autor de clássicos como “Sujeito de Sorte” e “Como Nossos Pais” será regida pelo maestro Carlos Prazeres. No palco, a Orquestra contará com as participações do cantor João Cavalcanti, ex-integrante da banda Casuarina e que esteve na primeira edição do OSBREGA – Concerto do Amor, e do sanfoneiro Marcelo Caldi, parceiro da OSBA em projetos como o São João Sinfônico.