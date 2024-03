SOLIDARIEDADE

OSID lança campanha "CPF na Nota e Solidariedade no Coração"

Recursos arrecadados serão destinados à implantação de 20 novos leitos de UTI no Hospital Santo Antônio

Publicado em 20 de março de 2024 às 22:11

Obras Sociais Irmã Dulce Crédito: Reprodução

Com o objetivo de estimular os baianos a participarem do programa Nota Premiada Bahia e ajudar a manter vivo o legado de amor e serviço de Santa Dulce dos Pobres, as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) lançaram a campanha “CPF na Nota e Solidariedade no Coração”. Em 2024, os recursos arrecadados com a campanha serão destinados ao projeto de implantação de 20 novos leitos de UTI no Hospital Santo Antônio, da OSID.

Para participar, basta fazer o cadastro no site do Sefaz e no campo “Instituições” escolher as Obras Sociais Irmã Dulce como beneficiada na área de “Saúde”. Cada pessoa pode indicar até duas entidades filantrópicas, sendo uma da Saúde e outra na área Social. Após cadastrar-se no Programa Nota Premiada, o participante destina recursos para a instituição toda vez que fizer compras e solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal.

De acordo com o gestor de Saúde da OSID, André Fraife, devido à elevada demanda por atendimento e o número ainda insuficiente de Unidades de Terapia Intensiva, a instituição acaba tendo que suspender quase 60 cirurgias por mês. “Com o projeto de implantação desses 20 novos leitos de UTI, será possível ampliar o número de pessoas acolhidas, possibilitando um maior acesso de pacientes mais graves, sobretudo os nossos pacientes oncológicos", declara.

Maria Rita Pontes, superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce, afirma que a participação de todos nessa campanha é fundamental para que a instituição cuide cada vez mais daqueles que mais precisam. “Como dizia Santa Dulce dos Pobres: ‘Quando cada um faz um pouco, o pouco de muitos se soma’”. A OSID abriga hoje um dos maiores complexos de saúde do país com atendimento 100% gratuito. A entidade acolhe mais de três milhões de pessoas por ano na Bahia, incluindo idosos, pacientes oncológicos, pessoas com deficiência e com deformidades craniofaciais, pessoas em situação de rua, usuários de substâncias psicoativas, crianças e adolescentes em situação de risco social, entre outros públicos.

Como ajudar: