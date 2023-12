Ossada de corpo humano é encontrada em terreno no interior da Bahia

Uma ossada humana foi encontrada em um terreno na rua Oyama Figueiredo, bairro do Tomba, em Feira de Santana, na tarde desta segunda-feira (18).



Segundo a Polícia Militar da cidade, populares atearam fogo para limpar o terreno e quando as chamas foram debeladas, encontraram ossos humanos do crânio, arcada dentária e fêmur. As informação são da TV Subaé.



O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e remoção da ossada. A identificação só será possível após exames de DNA. O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Feira de Santana.