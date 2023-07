Ossada encontrada em Ilhéus é de idosa desaparecida em Itabuna

Família espalhou outdoors com fotos de idosa para tentar encontrá-la. Crédito: Reprodução/Redes sociais

A ossada humana localizada em 25 de junho, no bairro Japu, na zona rural de Ilhéus, foi identificada como de Vera Lucia Vaz Vieira, de 73 anos. A idosa estava desaparecida desde o dia 19 de junho, quando foi vista pela última vez na casa onde morava em Itabuna, também no Sul da Bahia. A família chegou a espalhar outdoor com fotos de Vera Lúcia pela região alertando para o desaparecimento, mas segundo a Polícia Civil, foram encontrados bilhetes exigindo dinheiro pelo resgate.

O caso foi registrado como desaparecimento pela família no dia 20 de junho. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a identificação foi realizada a partir de exames periciais.

O caso é investigado como extorsão mediante sequestro, já que havia sido deixado, na BR-101, um bilhete exigindo uma quantia em dinheiro para liberar a idosa, além de cartões da vítima e um talão de cheques. A investigação ainda tenta identificar e localizar os autores do crime. A causa da morte da idosa não foi divulgada.

Os outdoors foram espalhados nos municípios de Itabuna, Ilhéus, Buerarema, Itajuípe, Uruçuca, Una e Itapé. Crédito: Reprodução/TV Santa Cruz

Desaparecimento

Moradora de Itabuna, Vera Lúcia Vaz Vieira, de 73 anos, era servidora pública aposentada e, segundo sua família, foi vista pela última vez às 14h do dia 19 de junho quando almoçou com a madrinha de um de seus filhos, Klaus Nascimento, 36, na casa onde mora, na Rua Major Dórea, no bairro de Castália.

Segundo Klaus, que reside em São Paulo — assim como seu irmão, Tercius, 33 —, após o almoço, Vera Lúcia permaneceu no imóvel. "Ela mora sozinha, e, nesse dia, a secretária de lá de casa se ausentou, para acompanhar a filha num hospital em Ilhéus", contou ao CORREIO. "Minha mãe chegou a fazer uma ligação pra minha madrinha mais ou menos às 19h, e, depois disso, ninguém teve mais contato."

Na terça-feira (20), ao ter chegado para trabalhar, a empregada doméstica não conseguiu entrar na casa. "Ela abriu a porta com o zelador do prédio e viu que minha mãe não tava lá. Tinha algumas marcas de violência na casa, e o computador que ela fazia os trabalho da fazenda [da família, em Canavieiras] estava aberto e acesso, com algumas anotações na bancada", continuou o relato Klaus. Ainda de acordo com ele, as camas do quarto que pertencia a ele e seu irmão estavam descobertas.