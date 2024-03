USO DA IA

Ótica baiana cria tecnologia que ajuda a personalizar lentes oculares

Com uso de Inteligência Artificial, Ótica Mercadótica inova ao permitir que o algoritmo capte a receita médica e use os hábitos visuais de cada cliente

Salvador Publicado em 17 de março de 2024 às 11:00

Junior Farias é ceo da rede e responsável pelo setor de inovação tecnológica Crédito: Divulgação

Se antes a escolha da lente dos óculos dependia de um catálogo impresso ou de um arquivo salvo no tablet do vendedor, a partir de agora é a Inteligência Artificial que vai auxiliar o cliente nesse processo. Bom, essa é a promessa da Ótica Mercadótica, rede baiana de franquias que acaba de desenvolver uma tecnologia que vai mudar a forma de encontrar a lente mais adequada.

É tudo muito diferente daquela pasta cheia de tabelas de valores e descrições que a gente vê o vendedor consultar antes de fazer o orçamento. Funciona assim: a tecnologia capta a receita ocular e, em seguida, aplica um questionário sobre hábitos visuais. Após esse processo, o algoritmo indica as opções de lentes que melhor atendem aquele cliente, observando todas as suas variações - tanto o antirreflexo, quanto o material e a fotossensibilidade.

“O My Best Vision é uma tecnologia que vai tirar do consumidor aquela desconfiança que muitas vezes existe, uma vez que o cliente pode achar que o consultor só quer passar o produto mais caro. Além disso, deixa a demonstração das lentes mais transparente. Outra coisa que muda é que, como o algoritmo analisa todas as possibilidades, a chance de encontrar a lente ideal é bem maior”, explica o ceo da rede e responsável pelo setor de inovação tecnológica, Junior Farias.

Na prática, o sistema vai ler todas as informações, cruzar esses elementos e devolver duas ou três opções de desenhos de lentes e suas variáveis, sempre apontando os benefícios de cada uma em comparação às demais. “A ideia de criar essa tecnologia veio após observar e ler pesquisas que indicam que o consumidor está cada vez mais ávido por informações práticas, por poder escolher de forma clara - sem pegadinhas - os produtos que ele quer ou precisa. Nós alimentamos a base de pesquisa da nossa IA com informações sobre as tecnologias de cada produto, nos materiais sobre as variáveis importantes para uma boa adaptação refrativa e no nosso histórico de boas adaptações”.

De acordo com o ceo, o consumidor não vai pagar a mais por isso. A intenção é gerar mais valor para o cliente e obter um aumento de participação da marca no mercado. É cada vez maior uma busca de conforto nas lentes - independente de distância (longe ou perto), luminosidade (ambientes externos e internos) e alvo de visualização (objeto real, virtual ou telas) - além de armações que comuniquem o estilo e a personalidade de quem usa óculos.

“A lente ainda é, na maioria das óticas do Brasil, demonstrada com um desenho simples numa folha de papel. Nas redes um pouco mais sofisticadas, temos no mercado ferramentas que mostram esses mesmos desenhos em resolução bem melhor, seja impressa ou em tablets, mas ainda com uma quantidade enorme de produtos. Essa quantidade exagerada de oferta, junto com a dificuldade de se fazer uma boa anamnese e depois linkar isso com a receita refrativa, deixa muitos dos consultores ópticos confusos sobre quais dos produtos seriam ideais para cada tipo de cliente. Com esse recurso de IA, o trabalho é realizado pela plataforma, auxiliando na tomada de decisões”.

A Ótica Mercadótica tem atualmente 40 lojas. Destas, 30 estão no estado da Bahia. As outras franqueadas têm unidades em Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Sergipe e Pernambuco. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Ópticas (Abióptica), o setor faturou no último ano R$ 26 bilhões. A participação da Bahia corresponde a 4,6%.

“A tecnologia vem ganhando cada vez mais espaço no mercado óptico. Além dos materiais de armações que mudam de cor, os óculos estão se transformando em verdadeiros gadgets para melhorar a nossa interação com o mundo, seja com câmeras, fones, microfones e até IA embutida neles. A Bahia é o maior mercado óptico do Nordeste. Isso mostra que a nossa região e nosso estado têm buscado cada vez mais cuidar da saúde óptica”, comenta Farias.

Ainda em 2024, a marca quer abrir mais 10 novas unidades, chegando ao montante de 50 pontos de venda. Só nos últimos cinco anos, a rede alcançou um crescimento superior a 120%. “Isso mostra o quanto a demanda por óculos aumentou consideravelmente. Segundo estimativas da Academia Americana de Oftalmologia, metade da população mundial será míope até 2050. Isso se deve muito ao uso de telas e uma menor exposição a ambientes externos, onde a visão de longe é estimulada. Esse ano queremos aprimorar ainda mais a Inteligência Artificial, para que ela possa auxiliar cada vez mais na escolha dos consumidores. E do ponto de vista de negócios, nosso planejamento inclui fortalecer a expansão na região”, ressalta.

Personalização

Para o diretor regional da Associação Brasileira de Franquias (ABF), Fernando Ribeiro, o uso da Inteligência Artificial pelo segmento na melhoria da experiência do cliente é mesmo um caminho sem volta. “Quem usa a IA para auxiliar o seu cliente, sem dúvida, sai na frente. Isso porque, até pouco tempo, as óticas usavam os algoritmos como uma ferramenta de comparação de produtos, mas não tinham nenhuma indicação sobre esse produto através da receita ocular e dos hábitos visuais, então, realmente, é um avanço muito grande. É um movimento que não vai parar e é irreversível”.