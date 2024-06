FOLIA

Outros circuitos para o Carnaval serão testados, diz diretor de Turismo de Salvador

Segundo Gegê Magalhães, folia soteropolitana precisa ser pulverizada

Maysa Polcri

Publicado em 18 de junho de 2024 às 12:21

Multidão curte o Carnaval de Salvador Crédito: Arisson Marinho/ Arquivo CORREIO

Pulverizar o Carnaval de Salvador a partir do ano que vem será um dos objetivos da gestão municipal. Foi o que disse Gegê Magalhães, diretor de Turismo de Salvador, durante um evento realizado com a participação do trade turístico e da Fecomércio-BA, na manhã desta terça-feira (18). O diretor apresentou um balanço do setor no último ano e ressuscitou a possibilidade da folia soteropolitana ganhar novos circuitos

Durante conversa com a imprensa, Gegê Magalhães falou sobre a importância de diversificar os espaços mais concorridos do Carnaval de Salvador. Testes deverão ser feitos antes que qualquer mudança seja efetivada, segundo o diretor de Turismo. Ele ressaltou que a folia do ano que vem ainda não deve ter alterações significativas.

“Estamos buscando novidades e novos circuitos. Como a possibilidade de um circuito de blocos infantis, mas nada ainda certo de um novo circuito para o próximo ano. O prefeito tem sensibilidade e vai querer fazer testes na nova área, antes de qualquer mudança para o Carnaval em si”, disse.

O objetivo dos testes, segundo o diretor, será o de criar alternativas para desafogar o circuito Barra-Ondina. “Teremos novidades para que consigamos desafogar o circuito da Barra que, neste ano, foi muito concorrido. Acreditamos que com os resultados do Carnaval do ano passado, teremos um fluxo ainda maior no próximo ano. Precisamos pulverizar o Carnaval e fazer um planejamento de atrações em outros circuitos”, completou.

O engarrafamento de trios no sábado de Carnaval deste ano, causou atraso de, pelo menos, três horas na saída dos blocos. Durante o imbróglio, Ivete Sangalo e Léo Santana protagonizaram uma confusão no Farol da Barra. O cantor ultrapassou o trio da artista, o que causou aperto e alvoroço entre os foliões.