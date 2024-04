MOTORISTA FUGIU

'Ouvi os últimos suspiros', desabafa mãe de adolescente que morreu atropelado na BA-099

Mãe do adolescente que morreu atropelado na BA-099, Joanice Mendes dos Santos, 57, andava ao lado do filho quando o acidente aconteceu. "Na hora só ouvi o baque, foi tudo muito rápido. Fiquei procurando meu filho. Quando olhei, ele estava jogado dentro do mato, desci e comecei a pedir socorro. Mas ele não sobreviveu. Ouvi os últimos suspiros dele", relembra.

Akon Davi dos Santos Bonfim, 14, morreu durante um acidente na tarde de quarta-feira (3), no acostamento da BA-099, na altura do km 22, trecho entre Barra do Jacuípe e Lauro de Freitas. O motorista não prestou socorro. Uma viatura do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar no local, os agentes constataram o fato.