ALCOBAÇAS

Ovos de tartarugas ameaçadas de extinção são roubados no extremo sul da Bahia

Um crime ambiental vem sendo cometido com frequência no litoral sul da Bahia, sobretudo na cidade de Alcobaças. Ninhos de tartarugas estão sendo roubados para a venda dos ovos para consumo humano.

Segundo informações do analista ambiental responsável pela base da região, Marcello Lourenço, a dúzia de ovos é comercializada pelo valor de R$ 15,00. Cada ninho tem, em média, 120 ovos.

Marcello conta o consumo de ovos de tartaruga era uma situação comum há algumas décadas, entre as comunidades tradicionais. Com a criação do Projeto Tamar e a implementação dos trabalhos de educação ambiental, essa prática foi consideravelmente reduzida.