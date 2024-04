SAÚDE

Paciente com cólera mora em Salvador e trabalha em Camaçari, diz secretária de Saúde

“Este caso tem acompanhamento ministerial e do Governo do Estado porque não é apenas relativo à cidade de Salvador. [O paciente] é um cidadão que mora aqui [Salvador], mas que trabalha em Camaçari. Nossas equipes estão investigando, assim como as equipes de Camaçari. A identificação do caso foi feita pelo laboratório do estado, o Lacen”, disse Ana Paula Matos.