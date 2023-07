Padre morre em acidente em Barreiras

Um padre morreu em um acidente na BR-242, na altura da cidade de Barreiras. O acidente aconteceu por volta das 18h30, nessa segunda-feira (25).



Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Fiat Strada onde estava o padre Marcelo Marcos da Silva bateu de frente com um caminhão, em frente do Posto Copa 70.



O impacto da batida foi tão intenso que os veículos ficaram destruídos. O padre morreu no local do acidente, antes de ser socorrido.