VÍDEO

Pagodão, pop e muito medley: veja tudo que rolou no show de aniversário de Salvador

Apresentação musical no Pelourinho marcou os 476 anos da capital baiana

Maysa Polcri

Publicado em 30 de março de 2025 às 20:05

Àttooxxá e Rachel Reis no show de aniversário de Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

Uma mistura de ritmos que só poderia ser realizada aqui, na primeira capital do Brasil. No final de semana em que Salvador celebra seus 476 anos de Salvador, o ato final da festa não poderia ter sido mais a cara da cidade. Uma multidão se reuniu neste domingo (30), para acompanhar o espetáculo que contou com sete atrações na Praça Municipal, no Pelourinho. >

Que Salvador é mãe que abraça a todos todo mundo sabe. E foi o clima de união em cima dos palcos que acolheu a grade formada por artistas de diferentes naturalidades. O pop de Pabllo Vittar, a batida envolvente de Attooxxá, o swing de Rachel Reis e Sued Nunes, além da resistência de Russo Passapusso, Larissa Luz e Cortejo Afro. Teve espaço de sobra para tudo isso. >

Russo Passapusso e Larissa Luz cantam juntos Crédito: Marina Silva/CORREIO

Quando os últimos raios de sol de domingo ainda iluminavam a Praça do Municipal, Cortejo Afro e Sued Nunes iniciaram a apresentação. O palco montado em frente à prefeitura de Salvador, entre o Elevador Lacerda e a Câmara Municipal, parecia sempre ter estado ali. Quando Àttooxxá deu início a sua participação, não teve quem ficasse parado. >

O vocalista da banda Oz Bvng não escondeu que comandar a comemoração do aniversário da capital baiana é tarefa que exige responsabilidade. Para homenagear Salvador, o grupo apresentou "Terra Sagrada". "Uma música que fizemos para essa terra, que mostra o quanto ela é importante para a gente", disse o cantor. Depois de o público abrir rodas e bater cabeça com "Blvck Bvng", Àttooxxá tomou para si o lugar de anfitrião da festa e convidou a feirense Rachel Reis ao palco.>

Reverenciada pelo público soteropolitano, a artista cantou Timbalada e músicas próprias, como "Maresia" e "20h". Depois, as letras combativas de Larissa Luz mudaram o ritmo do show. A temperatura subiu com "Ritual Baile", música lançada pela artista em 2024. >

Foi a deixa para que Russo Passapusso, sem outros integrantes da BaianaSystem, subisse ao palco. A mistura das músicas de todos eles, o medley, foi um dos pontos altos. O hino "Liberdade", de Edson Gomes, e "Depois Que o Ilê Passar" não deixaram dúvidas: a festa só poderia ser mesmo realizada em Salvador. >

Em aparição solo, Russo entoou "Balacobaco", "Duas Cidades" e "Bala na Agulha", sucessos da BaianaSystem, acompanhado pelo público ofegante. "Lute pelo seu direito de festejar", bradou antes de deixar o palco. >

Apesar da participação de grandes artistas, a baianidade foi a grande estrela do show. Ela esteve presente no samba de roda, no pagodão e no samba reggae, passando pelo soul e MPB. Houve espaço também para o pop de Pabllo Vittar. >

Pabllo Vittar foi uma das atrações da festa Crédito: Marina Silva/CORREIO

Aliás, quem dominou a frente do palco foram os fãs da drag queen. "Eu não vejo a hora de ver Pabllo pessoalmente pela primeira vez", disse João Victor, 24, emocionado. >

Quando a última convidada apareceu, os gritos dos fãs e os barulhos dos leques foram ouvidos por todos os cantos da Praça Municipal. "Boa noite, Salvador! É um prazer estar aqui. Sempre que eu posso prestigiar essa cidade, eu venho, porque eu amo vocês. Essa cidade faz parte da minha história, e vocês também", celebrou Pabllo, que é natural de São Luís, no Maranhão. >