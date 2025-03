MATA ESCURA

Pai acusado de estuprar filhas de 9 e 11 anos escapa de prisão em Salvador

Preso por crimes hediondos, Edvaldo Firmo Dias não retornou após trabalho em área externa

Carol Neves

Publicado em 25 de março de 2025 às 09:21

Complexo Penitenciário da Mata Escura Crédito: Marina Silva/CORREIO

Edvaldo Firmo Dias, de 50 anos, acusado de estuprar as próprias filhas de 9 e 11 anos e mantê-las em cárcere privado, fugiu do Complexo da Mata Escura em Salvador no último domingo (23). A fuga ocorreu após o preso concluir suas atividades laborais em uma área externa da Cadeia Pública, conforme informou a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). >

De acordo com a secretaria, o trabalho faz parte das atividades de ressocialização dos presos. "Essas atividades são rotineiras em todas as Unidades do Complexo da Mata Escura, com objetivo de ressocializar os internos. Ao final do trabalho, ele não retornou para o interior da Cadeia Pública com os demais que trabalhavam ao lado dele. Ao ser constatada a evasão, vistorias foram realizadas em todo o perímetro sem sucesso", diz nota da pasta. >

A polícia está fazendo buscas pelo foragido, mas ele ainda não foi localizado. >

Crime>

O caso, que aconteceu em abril do ano passado em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), veio à tona quando o próprio acusado, na tentativa de encobrir seus crimes, registrou ocorrência contra o avô das crianças. A denúncia foi desmentida pela mãe de uma das vítimas, que apontou o ex-companheiro como verdadeiro agressor.>