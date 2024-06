RAFAEL JAMBEIRO

Pai é preso suspeito de estuprar três filhas na Bahia; uma delas tem 13 anos

Homem teve um filho com uma das vítimas

Publicado em 21 de junho de 2024 às 18:13

Um idoso foi preso no município de Rafael Jambeiro, no centro norte do estado, sob suspeita de estuprar três filhas. A prisão preventiva do suspeito foi realizada nesta quarta-feira (19).

O caso foi registrado na Delegacia Territorial (DT) de Rafael Jambeiro, mas aconteceu no Povoado do Mocó. O suspeito teria abusado sexualmente de suas três filhas, durante anos, tendo um filho com uma delas.