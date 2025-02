VIGILÂNCIA

Para além da sala de aula: saiba como controlar o que seu filho acessa no celular

Especialista dá dicas para pais e responsável monitorarem o uso do aparelho

Para Cândida Muzzio, diretora do Ensino Fundamental do Colégio Miró, o uso excessivo de telas é um empecilho no processo de desenvolvimento educacional dos estudantes. “É algo que traz muitos problemas, de diversas ordens. Por exemplo, o encolhimento social. Os meninos vão passando a se relacionar muito mais por dentro do WhatsApp do que na vivência, do encontro com seu par, e todo o desafio que isso traz. Isso gera crianças e adolescentes mais ansiosos”, avalia. >