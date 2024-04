CAFÉ MANIA

Para todos os gostos: conheça 10 bebidas ‘diferentonas’ a base de café

CORREIO reuniu opções que vão de drinks a sorvetes

Larissa Almeida

Publicado em 11 de abril de 2024 às 08:30

Café da Preta Cat Café Crédito: Reprodução

Desde os clássicos como cappuccino e macchiato até os mais exóticos como affogato e café com especiarias, as cafeterias e estabelecimentos que oferecem café no seu cardápio têm apostado na diversidade de sabores e modalidades na hora de consumir o grão. Não à toa, tem sido cada vez mais comum encontrar drinks, sorvetes e chás feitos a base de cafeína em Salvador. Muitos desses locais, inclusive, vão aproveitar a ocasião do Dia Mundial do Café, neste domingo (14), para satisfazer os paladares dos amantes da bebida, perpassando pelos gostos mais conservadores até os mais inusitados. Nesta matéria, o CORREIO reúne 10 bebidas ‘diferentonas’ a base de café. Confira abaixo:

1) Drink com café e cana – Café Dendê (@cafe.dende)

Drink com café e cana da Café Dendê Crédito: Divulgação

O café especial Eufrasio, singularidade do café proveniente da cidade de Barra do Choça, na Bahia, é a base do drink com café e cana da cafeteria Café Dendê. O microlote é cuidadosamente selecionado e torrado a médio, tem acidez pronunciada e notas que remetem a frutas amarelas.

Ingredientes: 500 mL de caldo de cana, 100 g de café especial moído Eufrasio, 300 mL de água e gelo a gosto.

Contato: 71 99648-7553

2) Drink gelado Espresso Citrus – Preta Cat Café @pretacatcafeoficial)

Drink gelado Espresso Citrus da Preta Cat Café Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um dos carros-chefe da cafeteria Preta Cat Café, o Espresso Citrus é um drink que chama atenção pelo fundo verde e o contraste com a coloração típica do café. Ele é uma das apostas para refrescar o paladar do cliente durante o verão de Salvador.

Ingredientes: Limonada, Xarope de maçã verde Depuis Maison Routin 1883 e Café Expreso

Contato: 71 99945-6589

3) Café irlandês – Vila Cafeeiro (@villacafeeiro)

Café irlandês da Vila Cafeeiro Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Especializada em cafés especiais, a cafeteria Villa Cafeeiro utiliza o grão de Ibicoara, na Chapada Diamantina. Um dos lançamentos do local é o café irlandês, que mistura a bebida a base de cafeína com álcool.

Ingredientes: Whisky, Expresso Duplo e Chantilly

Contato: 71 98170-8514

4) Café Cafélier – Cafélier (@cafeliercarmo)

Café Cafélier (xícara) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma das cafeterias mais tradicionais de Salvador, o Cafélier usa grão que vêm da Chapada Diamantina e são produzidos por pequenos agricultores, posteriormente trazidos para Salvador e produzidos pela Pallory. O carro-chefe da casa é o café que leva o nome do local.

Ingredientes: Conhaque flambado, licor de chocolate, café expresso, chantilly e grãos de café

Preço: R$21

Contato: 71 99914-1270

5) Coffeeshake – Nonna Delícias e Café (@nonnaconfeitariaecafe)

Para quem está indeciso entre um milk shake e um café, o Coffeeshake é a solução. Feito na confeitaria Nonna Delícias e Café, a bebida é uma das mais divulgadas pela combinação que chama atenção dos amantes de café e sorvete.

Ingredientes: Café e sorvete

Contato: 71 98360-4080

6) Macchiatto Latte Gelado – Coffeetown (@coffeetownsalvador)

Macchiatto Latte Gelado da Coffeetown Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Cafeteria bistrô conhecida pelo cardápio de inspiração americana, a Coffeetown trouxe como um dos seus mais recentes lançamentos em Salvador o Macchiatto Latte Gelado, bebida ideal para os dias abrasadores na cidade.

Ingredientes: Leite, café, espuma de leite e gelo

Contato: 71 3565-1325

7) Iced de Capuccino – Horto Café (@hortocafe.ssa)

Iced de Capuccino da Horto Café Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Espresso, cappuccino instantâneo, gelo, leite condensado e chantilly

Contato: 71 99975-9086

8) Capuccino Lottus – London Café (@londoncafebr)

Capuccino Lottus da London Café Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Ingredientes: Borda de pasta lottus biscoff, biscoito lottus biscoff, Chantilly e Calda de caramelo

Preço: R$15,90

Contato: 71 98802-9691

9) Cappuccino Vergato Grande – Oxe, como é doce (@oxecomoedoce)

Ingredientes: Mistura cremosa de leite, café, cacau, canela e açúcar

Preço: R$12,50

10) Licor de café – Licor do Buia (@licordobuia)

Ingredientes: Café, água, cachaça, baunilha e açúcar ou/e leite condensado