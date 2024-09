Parada LGBT+ 🌈acontece neste domingo (8) no Circuito Barra/Ondina; veja programação

DIVERSIDADE

Parada LGBT+¬†ūüĆąacontece neste domingo (8) no Circuito Barra/Ondina; veja programa√ß√£o

Ap√≥s 20 edi√ß√Ķes ocupando as ruas do Campo Grande e da Avenida 7, o desfile deste ano ser√° no circuito Dod√ī

Da Redação

Publicado em 8 de setembro de 2024 às 13:29

Imagem aérea da Parada LGBTQIA+ em 2002 Crédito: Foto: Arquivo CORREIO

O circuito Barra/Ondina vai ficar mais colorido neste domingo (8). A partir das 12h, acontece a 21¬ļ Orgulho LGBT+ Bahia, com direito a 14 trios el√©tricos e uma variedade de atra√ß√Ķes culturais no Palco da Diversidade, no Farol da Barra.

No percurso, uma multid√£o encontrar√° espa√ßo para afirmar suas identidades, fortalecer o respeito m√ļtuo e se empoderar, criando resist√™ncia e tra√ßando um novo futuro. Neste ano, o evento tem como tema ‚ÄúOrgulho Jovem‚ÄĚ e promete ser um momento hist√≥rico com a mudan√ßa de seu circuito.

Ap√≥s 20 edi√ß√Ķes ocupando as ruas do Campo Grande e da Avenida 7, o desfile deste ano ser√° no circuito Dod√ī, seguindo o trajeto do carnaval de Salvador, com t√©rmino previsto para √†s 21h30. ‚ÄúA altera√ß√£o do percurso atendeu a um pedido da juventude do movimento, visando proporcionar mais conforto e atrair mais turistas‚ÄĚ, afirma Marcelo Cerqueira, presidente do Grupo Gay da Bahia (GGB).

Nesta edição, o Orgulho LGBT+ Bahia tem como madrinhas as ativistas Symmy Larrat, Petra Perón, Tifanny Conceição e Léo Kret, que celebram a diversidade e reforçam o compromisso com a inclusão e a visibilidade. O evento, que espera receber cerca de 500 mil pessoas, terá uma bandeira LGBT+ de 60 metros erguida pela comunidade, encerrando a Semana da Diversidade Cultural de Salvador.

As atra√ß√Ķes do Palco da Diversidade incluem performances art√≠sticas e atra√ß√Ķes musicais a partir das 12h, apresentadas por Michelle Lorem, Scarleth Sangalo e Jocimar Santos.

Cortejo de trios

A abertura oficial do cortejo dos trios começará às 15h, com concentração às 13h, sob o comando de Bagageryer Spielberg, coroação das madrinhas, discurso de autoridades e apresentação do DJ Prettin D’Kingo, com participação do cantor Decoh Andrade, no trio do GGB. Em seguida, o cortejo segue com trios elétricos.

A Semana da Diversidade Cultural de Salvador √© realizada pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), com patroc√≠nio do Governo da Bahia, Prefeitura de Salvador, Dow Qu√≠mica, C√Ęmara de Com√©rcio e Turismo LGBT do Brasil e Embasa, e apoio do Shopping da Bahia e Instituto √ćris.

Confira a programação:

Palco da Diversidade (Farol da Barra)

12h - Performances artísticas

Apresentação: Michelle Lorem, Scarleth Sangalo e Jocimar Santos

Show especial: ginasta Elisa Estrela

Atra√ß√Ķes musicais:

15h Samba Trevo de Mulher

16h30 Ju Santos

17h30 Vércio

19h Ju Moraes

Relação dos trios:

Grupo Gay da Bahia - trio oficial

Atração: DJ Prettin D’Kingo com part. Decoh Andrade

Léo Kret do Brasil

Atração: Selakuatro

Casali

Atração: Banda Casali

ABACI - Associação Baiana para Cultura e Inclusão

Atra√ß√£o: Banda Frev√Ęncia El√©trica

Fernandez (Diadorim)

Atração: a definir

Nicole Cuscus

Atra√ß√Ķes: M√ļsica eletr√īnica e drags

APLB

Atra√ß√Ķes: DJ Chiquinho e drags

Maria Fernanda

Atração: DJ Raffa Maciel

Dion Santiago

Atra√ß√Ķes: DJ Ed Ferraz, Danny a Vilon, Jupiara Thompson e Alemanha Jessica Vermon

Camila Parker

Atra√ß√Ķes: DJ Koky, drags e gogo boys

Casa Mariele Franco

Atra√ß√Ķes: DJ Cigarrinha e Larissa Fox

PC - Trio das Paradas

Atração: Cantora Larissa Marques

On√£

Atração: a definir

Giliard