AÇÃO SOCIAL

Casas de alunos do "Bora Bahêa Meu Bairro" receberão usina solar

Parceria também prevê ações de educação quanto a eficiência energética e segurança no manuseio da rede elétrica

Gilberto Barbosa

Publicado em 8 de julho de 2024 às 13:11

Crianças do "Bora Bahêa Meu Bairro" visitaram o Museu da Energia durante assinatura de convênio Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

A Neoenergia Coelba e o Esporte Clube Bahia SAF assinaram na manhã desta segunda-feira (8) um termo de colaboração para o projeto "Bora Bahêa Meu Bairro" (BBMB), realizado pelo clube em parceria com a Prefeitura de Salvador que visa a cessão da administração de 11 campos de futebol para o tricolor de aço, além da implantação de escolas de futebol nos equipamentos. A parceria prevê a realização de ações educativas sobre o uso racional de energia, além da instalação de usinas solares nas casas dos jovens que participam do projeto.

Cerca de 40 crianças foram até o Museu da Energia, onde o evento foi realizado e acompanharam uma exibição sobre a história da eletricidade, além de acessarem os equipamentos do museu. Eles estavam acompanhados dos instrutores do BBMB e do volante Sidney e da lateral Thais, que integram as equipes masculina e feminina do Bahia. Segundo o diretor-presidente da Neoenergia Coelba, Thiago Guth, um dos objetivos da empresa com o projeto é a aproximação com as comunidades soteropolitanas.

"Precisamos ouvir os clientes para tomarmos consciência de como podemos melhorar os nossos processos e prestar um melhor atendimento. Vamos trabalhar na educação dessas crianças quanto ao uso racional de energia e segurança com a rede elétrica, além de instalar usinas solares para oferecer como desconto para as famílias. É uma parceria muito importante onde conseguimos criar um caminho para esses meninos que podem mudar as suas vidas através do esporte", explicou.

Além de Thiago, a cerimônia contou com a presença do CEO do Bahia SAF, Raul Aguirre, do diretor de operações e relações institucionais, Vitor Ferraz, do Secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer, Junior Magalhães e do cantor Carlinhos Brown, embaixador do projeto. Durante o discurso, Raul Aguirre exaltou a importância do projeto para o clube e as famílias impactadas.

"Esse é um dos nossos projetos favoritos porque nos permite devolver para a cidade todo o carinho que recebemos em forma de oportunidades no futebol. O futebol toca vidas e essa parceria nos permite almejar voos mais altos e atender mais crianças com o projeto", disse.

A empresa é a segunda a se juntar ao projeto após a petrolífera Acelen, que já patrocina o Bahia no futebol. Até o momento, a iniciativa foi instalada em três campos localizados nos bairros do Candeal, Vale das Pedrinhas e IAPI. A expectativa é que o projeto chegue a 11 bairros até o final de 2024, impactando até 1320 alunos, que receberão todo o material necessário e serão acompanhados por monitores das comunidades. Ainda não há previsão dos oito bairros que serão contemplados, mas a previsão é que as 11 Prefeituras-Bairro passem a contar com uma escolinha do Bahia.