Paróquia da Liberdade celebra os Santos São Cosme e Damião com programação festiva

Ainda neste domingo (24), a igreja irá realizar uma celebração com crianças às 15h e à noite, teremos o novenário às 19h. Com o tema “Santos Cosme e Damião, heróis da fé”, a paróquia está cumprindo a programação do período festivo todos os dias com missas sendo celebradas às 6h, exceto aos domingos. Todas refletem um subtema e acompanham pedidos de gestos concretos, por meio da doação de alimentos, materiais de limpeza e de higiene pessoal.