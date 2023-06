Paróquia São Pedro terá programação especial no dia 29 de junho

A Paróquia São Pedro, dedica ao primeiro Papa da Igreja Católica, que também é padroeiro das viúvas, dos pescadores e dos comerciantes, fará homenagens ao santo, nesta quinta-feira, 29 de junho, em Salvador. Localizada na Praça da Piedade, a paróquia preparou uma programação especial com missas que serão celebradas ao longo de todo o dia: às 7h, às 8h, às 9h, às 10h, às 12h e às 14h30. Às 15h30 acontecerá a procissão com a imagem do santo, saindo e retornando para o templo, com o percurso que passará pela Rua Direita da Piedade, Politeama de Cima e Avenida Sete de Setembro. O ápice das homenagens a São Pedro será a Missa Solene, às 16h30, presidida pelo Arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha.

Sobre a Solenidade dos Apóstolos Pedro e Paulo

Embora a Paróquia São Pedro, em Salvador, homenageie o padroeiro no dia 29 de junho, liturgicamente, no Brasil, quando uma Solenidade corresponde a um dia entre segunda-feira e sábado, a Igreja a transfere para o domingo seguinte, como acontece este ano com a Solenidade dos Apóstolos Pedro e Paulo, conhecidos como “Colunas da Igreja”. É nesta Solenidade que a Igreja celebra o “Dia do Papa” e convoca todo o Povo de Deus a rezar, com mais fervor, pelo sucessor de Pedro, bispo de Roma, que ajuda a tornar o Reino de Deus mais conhecido e amado em todo o mundo. Assim, no dia 2 de julho, às 8h, na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, o Arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, presidirá a Santa Missa Solene.