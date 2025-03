LAZER

Parque da Cidade recebe Feira Vegana Salvador neste final de semana

Haverá produtos a partir de R$ 4, com entrada gratuita

A feira acontece uma vez por mês no Parque da Cidade e conta com diversos expositores, com opções de pratos veganos, produtos artesanais e cosméticos naturais, sempre com foco na sustentabilidade e no respeito ao meio ambiente.>