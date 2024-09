SALVADOR

Parque Social abre vagas para educadores sociais no projeto Jovem Aprendiz Empreendedor

Modalidade de trabalho é presencial

Da Redação

Publicado em 4 de setembro de 2024 às 18:39

Profissionais interessados nas vagas devem ter ensino superior Crédito: Nilson Marinho/ Secom PMS

O Parque Social abriu seleção para Educadores Sociais que irão ministrar disciplinas na formação teórica do Projeto Jovem Aprendiz Empreendedor. Os profissionais interessados nas vagas devem ter ensino superior completo e possuir experiência, habilidade ou competências nas disciplinas que serão ofertadas: matemática, psicologia, administração, tecnologia da informação e direito.

A modalidade de trabalho é presencial e o regime de contrato é CLT, por meio de contrato intermitente. A carga horária é de 10 horas semanais no período vespertino. Além disso, o valor da hora-aula é de R$ 45, assim como a hora de planejamento. As inscrições podem ser feitas por meio do link (clique aqui).

O candidato deve responder um formulário e, em seguida, os avaliadores farão uma análise das respostas e dos currículos. Por fim, os selecionados serão convocados por e-mail para o agendamento da entrevista técnica e avaliação prática.

“O Parque Social está comprometido em formar jovens para que se tornem protagonistas de suas próprias trajetórias. Para uma formação de qualidade, buscamos educadores sociais comprometidos que compartilhem nosso propósito de transformar vidas e comunidades”, afirma Sandra Paranhos, diretora-geral do Parque Social.

“A atuação dos profissionais é essencial para uma educação além do conteúdo técnico, oferecendo aos jovens as ferramentas necessárias para empreender e construir um futuro com mais oportunidades”, completa Paranhos.

Iniciativa

O Projeto Jovem Aprendiz Empreendedor realiza a formação profissional teórica e prática de adolescentes e jovens com idade entre 14 e 21 anos, estudantes da rede pública e residentes em Salvador.