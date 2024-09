OPORTUNIDADE

SineBahia abre 100 vagas para população LGBTQIAPN+ nesta quinta-feira (5)

As oportunidades são para candidatos com e sem experiência, na área de atendimento (operador de telemarketing, atendente de loja, garçom e atendente de lanchonete).

A ação é promovida pelo Governo do Estado da Bahia, em parceria com o Grupo Gay da Bahia (GGB). O evento, em sua 8ª edição, se estende até o próximo domingo (8), terminando junto com a 21ª Parada do Orgulho LGBT+ da Bahia.