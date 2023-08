Parte do Caminho das Árvores tem abastecimento de água interrompido

Parte do bairro Caminho das Árvores teve o abastecimento de água interrompido nesta segunda-feira (21). O serviço foi interrompido após um vazamento da rede de água alagar a Rua Milton Caires de Brito.



Segundo a Embasa, uma equipe está no local para consertar a tubulação. Para a realização do serviço, foi preciso interromper temporariamente o abastecimento. As áreas afetadas são a rua Professor Milton Caires de Brito e em parte da Avenida Tancredo Neves, da Alameda das Espatódeas e da Alameda das Cajazeiras.