Passageira é presa com 5 kg de cocaína em balões de festa em ônibus na Bahia

Mais de cinco quilos de cocaína foram apreendidos escondidos em balões de festa na bagagem de uma passageira de ônibus, na BR-242, altura de Barreiras, oeste baiano. A apreensão aconteceu na madrugada do sábado (23) e uma mulher foi presa com a droga.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) parou o ônibus interestedual, que seguia de Brasília (DF) para Parnaíba (PI), para uma fiscalização na altura do KM 800. Durante as buscas, encontraram uma sacola cinza com cinco tabletes de cocaína escondidos entre balões de festa.