Passagens para o voo entre Feira e Salvador começam a ser vendidas

A partir do próximo dia 4, o Aeroporto de Feira de Santana passará a contar com uma nova rota: Salvador. Os voos iniciais tiveram o preço divulgado neste domingo (25), pela Latam Linhas Aéreas.



Uma simulação do voo inaugural saindo de Salvador com destino à Princesa do Sertão saiu por R$ 96,38. Enquanto a volta, aleatoriamente colocada para a quinta-feira (06), ficou no valor de R$ 83,09 - preço mais em conta, segundo a pesquisa. O total da viagem ficou por R$ 179,47.