Passarela na BR-324 será interditada para ampliação a partir desta terça

A passarela localizada próximo ao Complexo Viário de Águas Claras, na BR-324, passará por obras de ampliação. O equipamento fica na Marginal Norte da BR-324, entre os quilômetros 617 e 618 da rodovia federal. A passarela ficará interditada por 30 dias para a execução do serviço. Neste período, o consórcio contratado pela Conder para execução do serviço disponibilizará dois ônibus que farão o translado gratuito dos pedestres, nos dois sentidos da BR-324. O transporte estará disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Por causa da obra, haverá interdição do trecho da via marginal da rodovia, sentido Feira de Santana, na altura da empresa TECON, será interditado a partir das 22h desta terça-feira (19). A interdição será realizada para remover as vigas do equipamento. A previsão é de que o serviço seja concluído às 5h de quarta-feira (20).

Atualmente, no sentido Feira de Santana, a passarela conduz os pedestres até o canteiro central da via marginal da BR-324, fazendo com que as pessoas atravessem a rua em uma área de grande fluxo de veículos. Com a obra, o equipamento será prolongado até o outro lado da marginal, evitando risco de acidente aos usuários e garantindo maior fluidez ao trânsito.