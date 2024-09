PORTO

Pelo segundo mês seguido, Tecon Salvador registra crescimento na movimentação de contêineres

Em agosto, a alta foi de 23,7%, comparando com o mês do ano passado

Da Redação

Publicado em 17 de setembro de 2024 às 17:07

O Terminal de Contêineres (Tecon) do Porto de Salvador atingiu recorde na movimentação de cargas Crédito: Divulgação

Pelo segundo mês consecutivo, Tecon Salvador, unidade de negócio da Wilson Sons, registrou um crescimento na movimentação de contêineres, atingindo um novo recorde.

Em agosto, a alta foi de 23,7%, comparando com o mês do ano passado. Foram movimentados 46,3 mil TEUs (unidade de contêiner de 20 pés), 8,9 mil a mais que o referido período de 2023, com maior representatividade das cargas de exportação e cabotagem (trânsito de navios na costa brasileira).

As cargas de exportação subiram 26%, com a presença de 8.8 mil TEUs cheios, tendo entre as mais expressivas, o algodão produzido da região Matopiba (420%), além dos segmentos de químicos (+21%) e celulose (+21%), e que tiveram como destinos a Ásia, EUA e Europa. Na cabotagem, a alta foi de 28%, com 9.6 mil TEUs, principalmente, com materiais dos segmentos de plásticos e polímeros (+44%) e químicos (+52%) e também bebidas (+76%).

Demir Lourenço, diretor-executivo do Tecon Salvador, avalia o resultado como resultado do trabalho feito. “ Nos antecipamos ao prover uma estrutura equipada com tecnologia de ponta para que a Bahia esteja à frente, capaz de receber os maiores navios na costa brasileira, mapeando oportunidades, fortalecendo negócios já existentes, contribuindo na busca pelas melhores soluções para cada segmento”, explica.

Transbordo