Pernambuco envia reforço para combate a incêndios florestais no interior da Bahia

O trabalho faz parte da Operação Florestal, que teve início em julho. Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Neste domingo (3), 200 bombeiros militares atuam para combater e monitorar incêndios florestais que atingem as regiões norte, sudoeste e sul da Bahia, além da Chapada Diamantina. Oito aviões e dois helicópteros, sendo um deles do governo de Pernambuco, auxiliam no combate ao fogo. Ao todo, 16 cidades possuem focos de incêndio, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.



O trabalho faz parte da Operação Florestal, que teve início em julho. Além dos combates, os bombeiros realizam ações preventivas com a população local. As cidades alvo da operação deste final de semana são: Miguel Calmon, Pindobaçu, Ibicoara, Morro do Chapéu, Macaúbas, Brotas de Macaúbas, Mundo Novo, Ruy Barbosa, Barra da Estiva, Rio de Contas, Érico Cardoso, Poções, Maraú, Porto Seguro, Eunápolis e Itamaraju.

Bombeiros atuam no combate ao fogo . Crédito: Divulgação

Oito aviões modelo Air Tractor, fornecidos através do Programa Bahia Sem Fogo da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), dois helicópteros - um do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar da Bahia (PMBA) e outro do governo de Pernambuco - brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e brigadistas voluntários dão apoio à operação.