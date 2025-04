NOVA LEI

Pessoas com deficiência e TEA terão espaços de acessibilidade em eventos públicos de Salvador

Decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (17)

A Prefeitura de Salvador sancionou a lei que garante espaços de acessibilidade para pessoas com deficiência com Transtorno Espectro Autista (TEA) na frente de palcos de shows e eventos públicos da cidade. A Lei Nº 9.861/2025 foi publicada na edição do Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (17). >

A área reservada para o público com deficiência e TEA deverá ser localizada na frente do palco principal. O espaço será adaptado com rampas, piso tátil e corrimãos em todo o ambiente. Também deverá ser providenciado acesso facilitado, tanto para a chegada quanto para a saída, no entorno do espaço, além de instalação de banheiros químicos adaptados.>