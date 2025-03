VITÓRIA DA CONQUISTA

PF apreende R$ 2 mil em notas falsas em agência dos Correios no interior baiano

Um homem que receberia a encomenda é preso

A Polícia Federal (PF) conseguiu interceptar nesta quarta-feira (19) uma encomenda entregue pelos Correios, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, contendo R$ 2 mil reais em cédulas falsas de R$ 100 e R$ 50, com numeração de série repetida. A ação faz parte de uma operação da PF que, nesta quarta, cumpriu mandados de busca e apreensão em Feira de Santana e em Rio Branco, no Acre, contra um grupo acusado de fabricar e distribuir notas falsas no país.>