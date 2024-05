PF busca na Bahia integrantes de quadrilha que desviou R$ 1 milhão em golpes contra Caixa

Com os recursos do golpe, os fraudadores adquiriam produtos no comércio de Feira de Santana, sendo grande parte gasta em agências de turismo e casas de material de construção.

A Polícia Federal passou a seguir o destino dado ao dinheiro que entrava nas contas bancárias abertas com documentos falsos e identificou parte do grupo beneficiado com as fraudes.