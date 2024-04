SANTALUZ

PF deflagra operação em combate à mineração ilegal de ouro na Bahia

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (17), a Operação Serra Dourada, com o objetivo de cumprir mandados judiciais decorrentes de investigação relativa à mineração ilegal de ouro, no município de Santaluz.

A ação é um desdobramento da Operação Garça Dourada, deflagrada em junho de 2023, quando se identificou que os investigados, há anos, praticavam a extração ilegal de ouro na região de Santa Luz, tendo evoluído no crime para a construção de laboratórios, onde recebem e refinam “rejeitos” de moagens executadas por garimpeiros ilegais, com processo químico industrial. O ouro é extraído do “rejeito” por meio do procedimento da lixiviação, com a utilização de grande quantidade de cianeto de sódio.