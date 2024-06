OPERAÇÃO PIEMONTE

PF desarticula esquema de desvio de verba pública na Bahia

A Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União na Bahia (CGU), deflagrou nesta terça-feira (18) a Operação Piemonte, que visa combater um grupo criminoso especializado em desvio de verba pública, fraude em licitações, corrupção, lavagem de dinheiro e sonegação de impostos.

Foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia, especializada em Organização Criminosa e Lavagem de Capitais, nas cidades de Juazeiro, Ourolândia, Capim Grosso, Várzea Nova e Filadélfia, além do sequestro de diversos bens, bloqueio de contas e afastamento dos servidores públicos envolvidos.

Segundo a PF, as investigações revelaram um intrincado esquema de fraude em licitações, principalmente no ramo de locação de veículos, com pagamento de propina a servidores e pessoas politicamente expostas, por meio de lavagem de capitais, compra de veículos de luxo e até mesmo transferências de grandes quantias a laranjas e testas de ferro.